Verso la presentazione delle liste: voto amministrativo in 18 Comuni molisani

Sono 18 sui complessivi 136 i Comuni molisani che andranno alle urne il 12 giugno e sono queste le ultime – frenetiche – ore per definire chi saranno i candidati – sindaco e consiglieri – delle Amministrative. C’è tempo infatti fino a sabato mattina alle 12 (termine ultimo), e a partire da venerdì 13 maggio, per presentare le liste elettorali.

Nei paesi al voto dunque sono giornate di trattative serrate per definire i dettagli. In particolare chiamati al voto sono 15 comuni della provincia di Campobasso e 3 di quella di Isernia.

Eccoli nel dettaglio.

In provincia di Campobasso: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia: Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita.

Emblematico il caso di Chiauci dove le elezioni erano in programma lo scorso anno ma non si erano tenute perché nessuno si era candidato. Chiauci, con poco più di 200 abitanti, è – seguito da Sant’Elena Sannita – il comune più piccolo interessato dalla tornata elettorale. Il più grande invece è Petacciato con poco meno di 3mila e 500 mila residenti. Si tratta in ogni caso di paesi sotto i 15mila abitanti pertanto non ci sarà alcun ballottaggio.

Da segnalare anche il caso-Jelsi dove si tornerà a scegliere il sindaco dopo la scomparsa del primo cittadino Salvatore D’Amico, morto lo scorso dicembre. Il paese è attualmente guidato dal vicesindaco, ma il voto del prossimo mese non sarà un voto anticipato. Si va alle urne infatti alla scadenza naturale della legislatura.

Il 12 giugno sarà però giornata di voto per tutti perchè i cittadini saranno chiamati a esprimersi sui 5 quesiti referendari sulla Giustizia, ammessi dalla Corte Costituzionale. Al centro del referendum i temi della custodia cautelare, della separazione delle carriere dei magistrati, dell’elezione del Csm, dei consigli giudiziari e della incandidabilità dei politici condannati.