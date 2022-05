Verso gli Europei, la molisana Gloria Marinelli convocata in Nazionale

La calciatrice molisana Gloria Marinelli è stata riconvocata in nazionale e dal Ct Milena Bartolini per la prima fase del raduno in vista dell’Europeo di calcio femminile che si disputerà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra.

Sono 29 le ragazze selezionate per il raduno che si svolgerà il centro sportivo di Appiano Gentile da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno. La 24enne attaccante dell’Inter è stata convocata al termine di una stagione che l’ha vista protagonista con 5 gol messi a segno in serie A.

Marinelli, nativa di Agnone, aveva già esordito in azzurro nel 2019 debuttando nella vittoriosa trasferta contro Malta che è al momento la sua unica presenza con la Nazionale Maggiore.

Le 29 azzurre convocate

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli Femminile), Alice Tortelli (Fiorentina)

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Michela Catena (Fiorentina), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Marta Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter)

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Valentina Giacinti (Fiorentina), Gloria Marinelli (Inter), Margherita Monnecchi (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Daniela Sabatino (Fiorentina).