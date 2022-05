Vastogirardi perde con la Recanatese (2-0), playout più vicini

Sarà un finale di stagione al cardiopalma per il Vastogirardi, finito nella zona calda della classifica dopo la sconfitta contro la Recanatese, capolista del girone F della serie D. La squadra allenata da mister Prosperi (considerato vicino alla panchina del Campobasso calcio in Lega Pro) ha perso 2-0 davanti al proprio pubblico nel recupero della 27esima giornata andato in scena al ‘Di Tella’. Sbaffo (2′), capocannoniere del torneo, e Giampaolo (81′) hanno realizzato i gol che hanno consentito ai marchigiani di portare a casa i tre punti che li proiettano ad un passo dalla vittoria del campionato: il distacco tra la prima della classe e le inseguitrici è di dieci punti.

Per il Vastogirardi, che da qualche giorno è in silenzio stampa per volontà del presidente Andrea Di Lucente, prosegue il periodo ‘nero’: contro la Recanatese è arrivata la quarta sconfitta delle ultime sei partite. Il cammino verso la salvezza diretta si è complicato e quest’ultima parte del torneo sarà decisivo per conquistare la permanenza.