Una giornata speciale da condividere in famiglia. Tante esperienze, le avventure in bicicletta, la bellezza della vita che si consolida nell’affetto delle persone più care. Oggi si festeggia un doppio compleanno, quello di Alessandro Ciota, che compie 13 anni, e di suo zio Anthony Capetola, che spegne 34 candeline. Per loro gli auguri da parte di Maria Cinzia, Domenico, Adriana Pia e Angelo. Buon compleanno!