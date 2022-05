Unione civile tra due donne a Isernia, gli auguri di Arcigay. “Molise fanalino di coda”

Si è celebrata ieri in Comune ad Isernia l’unione civile di Anna e Vittoria, una delle poche in regione. “Apprendiamo con gioia che Anna e Vittoria si sono unite civilmente ad Isernia, e a loro va l’augurio di Arcigay Molise” dichiara Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise.

“Un passo importante che ci auguriamo sia un faro e un esempio per le tante coppie lesbiche e gay che negli ultimi anni in Molise ancora ci segnalano come sia difficile vivere con serenità la propria relazione alla luce del sole.

Purtroppo il Molise – continua Visco – è fanalino di coda nel numero di unioni civili celebrate. Spesso senza parenti, sintomo di omofobia. E nella stragrande maggioranza dei casi le coppie preferiscono rinunciare ai propri diritti, come quello dell’unione civile, a causa del contesto discriminatorio in cui vivono, costrette a vivere di nascosto la propria identità.

Per qualsiasi segnalazione o informazione sulle unioni civili sia a Campobasso che a Isernia abbiamo aperto il Centro Molise LGBT, che può assistere in caso di discriminazione. Tutte le info per contattare il Centro sul sito www.molise.lgbt” conclude Luce Visco.