Unimol, ricercatore vince prestigioso premio dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali

Luca Di Salvatore, ricercatore del Dipartimento di Economia, ha vinto il prestigioso premio, per giovani ricercatrici e ricercatori indetto dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali, per il miglior articolo pubblicato su riviste scientifiche attinenti alle tematiche forestali e ambientali.

L’Accademia Italiana di Scienze Forestali indice quattro premi riservati a giovani ricercatrici e ricercatori under 40 autori e con primo nome nelle pubblicazioni scientifiche. In questa edizione sono stati presi in considerazione gli articoli pubblicati dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2022; due dei quattro premi erano sono riservati ad articoli scientifici pubblicati nella rivista L’Italia Forestale e Montana, uno dei quali è prioritariamente riservato ad articoli che trattano temi relativi alla politica, al diritto e all’economia forestale e ambientale.

Il Dottor Di Salvatore ha partecipato al concorso con l’articolo Potenzialità di sviluppo di reti di imprese in ambito selvicolturale nelle aree interne italiane, pubblicato sulla rivista scientifica L’Italia Forestale e Montana, e proprio per questo articolo che la Commissione giudicatrice gli conferito il prestigioso riconoscimento su argomenti di Economia, diritto e politica forestale.

Ieri la consegna del premio, a Firenze, nella Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli, al termine della Cerimonia di Inaugurazione del 71° Anno Accademico dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Al Dott. Luca Salvatore le congratulazioni dell’Ateneo.