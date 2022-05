Si chiama l’Albero della vita ed è stato addobbato proprio oggi. Di cosa si tratta? È l’iniziativa intrapresa dal Centro sociale anziani ‘Monforte’ di Campobasso, che da circa un mese ha lanciato l’idea di abbellire con mattonelle cosiddette ‘granny’, cioè a uncinetto, l’albero di Porta Sant’Antonio Abate nei pressi della fontanella e gli alberi di via Marconi, sempre nel centro storico.

Lavori speciali realizzati con lana acrilica e filati di riciclo all’uncinetto, ferri, di qualsiasi colore e forma. Un progetto di socializzazione, condivisione e didattica per gli anziani residenti in tutto il quartiere di Sant’Antonio Abate in cui sono stati coinvolti giovani e meno giovani e anche persone provenienti da altri quartieri di Campobasso.

Un progetto che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune capoluogo. Presenti il sindaco Roberto Gravina e gli assessori Luca Praitano e Simone Cretella che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dell’opera colorata e vivace che accoglie tutti coloro che fanno il loro ingresso nella città ‘vecchia’ da Porta Sant’Antonio Abate. Sarà un luogo di attrazione anche in occasione dell’Infiorata del 31 maggio e del Corpus Domini del 19 giugno che in questo punto del borgo antico hanno uno dei momenti fondamentali.

“Finalmente le attività del centro sociale anziani si sono ravvivate – spiega l’assessore alle Poliche sociali Luca Praitano –. In questo contesto rientra l’abbellimento di un angolo caratteristico di Campobasso, Sant’Antonio Abate appunto, con meravigliosi lavori all’uncinetto. Posso dire di aver imparato anche io qualcosina di questa arte riuscendo a dare il mio contributo per realizzare una mattonella. Ringrazio i componenti del centro sociale anziani per questo regalo”.

“Un’idea che ha riscosso grande curiosità tra le nonnine del centro storico – le parole della presidente del Centro sociale anziani ‘Monforte’, Nadia Di Martino –. C’è stato tanto entusiasmo nel realizzare i lavori all’uncinetto che poi hanno abbellito l’Albero della vita con tantissime mattonelle. Non è finita qui perché diverse finestre e angoli abbandonati nel borgo antico sono stati altrettanto abbelliti con le mattonelle colorate”. Ad aiutare nell’iniziativa anche l’associazione ‘La Mantigliana’ di Campobasso e Lucia Santorelli (Yarn Bombing Trivento), quest’ultima probabilmente l’antesignana in Molise della scoperta dell’uncinetto per decorare elementi e arredi cittadini.

guarda tutte le foto 15



Alberi decorati con l’uncinetto a Campobasso

Per la realizzazione delle ‘mattonelle’ ricamate è servito circa un mese. Le nonnine del quartiere, certo, ma anche diversi giovani che hanno collaborato attivamente. E sono stati preparati delle pastarelle, classiche campobassane, per rispolverare la sana antichità proiettata nel presente e nel futuro.