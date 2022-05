Una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza Liberaluna ad aiutare donne vittime di violenza. E poi, una panchina rossa che sarà collocata nel centro del Cerro al Volturno per ricordare Romina e per dire no al sopruso, all’abuso, ad ogni forma di sopraffazione.

In una nota del Centro Liberaluna, lo staff ringrazia la comunità di Cerro e l’assessore Filomena Calenda per l’iniziativa che punta – nel ricordo di Romina De Cesare brutalmente uccisa dal suo ex – a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

“Tendiamo a credere che il male sia qualcosa di lontano, di estraneo, non possiamo credere che chi amiamo o dice di amarci possa celare tanta brutalità, non possiamo credere che la nostra casa possa ospitare un male così grande. Non facciamo altro che chiederci se avremmo potuto fare qualcosa e ora non resta che adoperarci perché Romina non venga dimenticata attraverso un’azione concreta che speriamo possa essere di supporto a tutte le persone che vivono una quotidianità violenta – spiega la presidente di LIberaluna, Mariagrazia La Selva – Il sindaco e l’amministrazione collocheranno in paese anche una panchina rossa, uno dei simboli del femminicidio che riporterà i numeri di emergenza a cui le donne potranno rivolgersi, sperando che sia un simbolo forte e che ci sproni ad agire come comunità, a non lasciarle sole e a iniziare nuovi percorsi educativi sia a casa che a scuola. È il nostro modo di dire addio a Romina, l’unico modo che abbiamo ora per onorarla”.

La comunità di Cerro si prepara intanto all’ultimo saluto. I funerali di Romina si celebreranno oggi alle 16 nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo del piccolo centro alle porte di Isernia che è anche il paese di Pietro Ialongo, il 38enne arrestato con l’accusa di omicidio, ex fidanzato della vittima. Il sindaco Remo di Ianni ha indetto una giornata di lutto cittadino.