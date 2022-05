Un minuto di silenzio per Falcone e Borsellino: Gravina aderisce all’iniziativa dell’Anci

Anche il Comune di Campobasso osserva un minuto di silenzio per la commemorazione dei trent’anni esatti dalla strage di Capaci. Alle 17,57, ora in cui saltò in aria l’auto del giudice antimafia Giovanni Falcone che perse la vita assieme a sua moglie Francesca Morvillo e alla sua scorta, in Municipio calerà il silenzio.

Un atto carico di significato che è stato fortemente voluto dall’Anci, l’associazione dei comuni italiani e a cui il sindaco Roberto Gravina ha deciso di aderire a nome dell’intera comunità cittadina.

Lui, assieme a moltissimi primi cittadini dei capoluoghi di provincia, alle 17.57 di oggi, lunedì 23 maggio, sarà all’ingresso del Municipio per un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de “Il silenzio”, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali.