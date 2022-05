Un chilo e mezzo di marijuana in casa, resta in carcere il pregiudicato termolese

Si è tenuta questa mattina l’udienza per la convalida dell’arresto operato nella serata di venerdì scorso, effettuata dagli agenti della Questura di Campobasso in sinergia con quelli del Commissariato di Termoli e del nucleo cinofilo, che ha portato al rinvenimento di circa 1 chilo e mezzo di marijuana in un’abitazione di Termoli. I diversi comparti della Polizia hanno svolto un’attività d’indagine puntuale ed efficace, caratterizzata da appostamenti, pedinamenti ed altre attività di diverso genere che hanno portato dapprima all’arresto in flagranza di reato dell’indagato e poi al riscontro dell’operato investigativo per l’esito dell’udienza di oggi.

Infatti, il giudice per le idagini preliminari del Tribunale di Larino Rinaldo D’Alonzo, che ha presieduto l’udienza di convalida ed il contestuale interrogatorio di garanzia – in occasione del quale l’arrestato, tradotto dal carcere dove è stato recluso, si è avvalso della facoltà di non rispondere – ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare richiesta dalla procura, nella persona del sostituto procuratore Ilaria Toncini. L’indagato è stato trasferito nuovamente presso il carcere di Isernia.