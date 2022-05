Trasporto pubblico, spuntano manifesti giganti per denunciare i pericoli

Manifesti denuncia a Campobasso sulla situazione di pericolosità e mancato rispetto delle regole nel trasporto pubblico in Molise. Li sta facendo affiggere la Faisa-Cisal in vista del convegno ‘Salute e sicurezza del trasporto pubblico’ previsto per lunedì 23 maggio al Centrum Palace di Campobasso.

Uno di questi manifesti rappresenta un pullman che viaggia sospeso Soltanto sulle ruote del lato sinistro e riporta alcuni dati emblematici. “Il 99% delle fermate del trasporto pubblico sono illecite, da 20 anni la metà degli autisti non percepisce lo stipendio regolarmente, viene elusa la legge sul riposo settimanale”. Tutti i dati riferiti chiaramente alla nostra regione e che purtroppo si possono ritrovare anche nelle cronache di tutti i giorni. Un altro manifesto mostra invece in autobus che passa in mezzo a due palazzi, come purtroppo accade in alcuni paesi del Molise.

È proprio di oggi la notizia di ulteriori tagli ai servizi, in particolare 14 corse soppresse, con gravi disagi per i lavoratori pendolari.