Una gara emozionante, quasi tre ore di gioco incessante fra due giovani tenniste che hanno dato spettacolo nell’incontro che si è disputato questo pomeriggio – domenica 8 maggio – nel circolo Tennis di Termoli, nei campi al chiuso per via del brutto tempo che non ha concesso tregua.

Anastasia Grymalska, classe 1990, nata a Kiev, ha ottenuto la vittoria rispetto all’avversaria, la romena Maria Toma, con punteggio 4/6 – 6/2 – 7/, all’Open Femminile di Termoli – che ha avuto inizio lo scorso 30 aprile nelle strutture di via del Molinello e si è concluso oggi con la finale – organizzato dall’ATD Termoli in collaborazione con la famiglia Salemme. Il torneo, al quale hanno partecipato circa 20 giocatrici quasi tutte di seconda categoria, è stato voluto e sponsorizzato proprio dai familiari di Marianna Salemme, indimenticabile e indimenticata avvocato del lavoro, morta a soli 47 anni nel maggio 2020.

Si tratta inoltre della prima iniziativa presa dalla recentissima nuova direzione del circolo tennis, dove al confermato presidente Mastrangelo si sono aggiunti i consiglieri Nucida, Giansante, Tanassi, Musacchio e il riconfermato direttore sportivo Ruscetti. La finale si è disputata alle ore 16 ed è stata avvincente.

Anastasia Grymalska, nata in Ucraina ma cresciuta in Italia (a Pescara) ha già la miglior classifica Wta 213 in singolare e 169 in doppio e da domani giocherà proprio in doppio al Wta 1000 al Foro Italico, gli internazionali d’Italia. Ha vinto 19 titoli Itf, tra cui l’ultimo, in casa, a Pescara lo scorso agosto. È tesserata con l’Usd Tennis Beinasco (To).

Il montepremi in palio ammonta a 3mila euro.