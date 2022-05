Torna come l’anno scorso il servizio di monopattini elettrici a pagamento nelle principali vie del centro e del litorale di Termoli. Il servizio, già disponibile nell’estate 2021, è attivo da domenica 1 maggio.

Ci sono già diverse postazioni attive e provvisorie per il mese di maggio per noleggiare i monopattini tra il centro, il lungomare nord Cristoforo Colombo. “Basta scaricare l’app di BikeBoom e pagare tramite qr code con una carta di credito o una prepagata al momento del nolo del monopattino” fa sapere la società.

Oltretutto si tratta di monopattini che consentono di viaggiare tranquillamente per le vie del centro alla velocità consentita. In alcune zone quali Borgo Vecchio, Corso Nazionale e Piazza Vittorio Veneto rallentano in automatico a 6 km/h, cioè la velocità prevista dalla legge per non creare disagi ai pedoni.

“Nel comune di Termoli, il servizio (con app BikeBoom) sarà offerto per 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, h 24 con supporto telefonico h 24 al numero 3299776207 e tramite e-mail support@bikeboom.it e chat direttamente dall’app “BikeBoom”. Assistenza con nostro operatore sul territorio entro 24 h dalla segnalazione per rimozione monopattini, problemi tecnici e assistenza all’utente”.

Le postazioni già attivate sono all’ingresso del Borgo Vecchio in via Roma, davanti alla Stazione ferroviaria, in corso Umberto I davanti al Microbar e sul lungomare nord di fronte ai lidi ‘Il Pirata’ e ‘Stella Marina’. La società precisa inoltre che al Borgo vecchio, su Corso Nazionale e in Piazza Vittorio Veneto “non sarà possibile transitare con i monopattini, i quali rallenteranno la loro velocità a 6km/h e si potrà procedere soltanto a piedi, portando il monopattino a mano”.

Ma la grande novità è l’arrivo delle bici elettriche a partire da giugno. “Dopo il grande successo dello scorso anno – fa sapere la società – l’estate 2022 vedrà l’esordio dai primi giorni di giugno di una flotta di E-bike che andranno ad implementare la mobilità elettrica in sharing ad uso di tutte le fasce di età. L’obiettivo futuro è quello di coadiuvare l’amministrazione comunale ad incentivare la mobilità green e liberare la città dalla morsa del traffico e dei parcheggi”.

Previste 10 e-bike al Belvedere alla Torretta (Ingresso Borgo Vecchio) e 10 e-bike al Punto Informazione Turistica (di fronte Lido Sirena beach).

Scaricando l’app BikeBoom si riceverà un Codice Sconto: “SerieD2022” (in omaggio alla recente promozione della squadra del Termoli Calcio) di 2 euro di credito gratuito da utilizzare per l’uso della stessa App”.