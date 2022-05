Torna la fiera senza restrizioni, bancarelle e ambulanti affollano il centro urbano

Torna la fiera a Guglionesi, la prima da quando sono cadute di fatto le restrizioni anti covid. Oggi 30 maggio il centro del paese bassomolisano, circa 5mila abitanti, offre un colpo d’occhio molto diverso dal solito, con bancarelle e ambulanti disseminati tra il quartiere di Portanova, storicamente deputato ad accogliere i mercati ed eventi fieristici, e la zona antistante la villa comunale. Una occasione per fare acquisti, sia di prodotti locali alimentari che di indumenti e articoli per la casa, ma anche per socializzare, complice una giornata di clima caldo ma non troppo, una tregua rispetto alle all’arrivo dell’anticiclone annunciato a partire da domani in tutto il centro sud.