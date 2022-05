A Termoli ormai l’estate fa rima anche con il Sun Bus, iniziativa molto apprezzata da cittadini e turisti e che per i termolesi ha un quid in più già nel nome complice quell’assonanza con l’amato patrono. Parliamo, per chi non lo sapesse, del servizio navetta gratuito da e per i lungomare (sia nord che sud), ormai attivo nei mesi estivi da diversi anni.

È l’Amministrazione Comunale di Termoli a comunicare che anche per quest’estate 2022 verrà attivato, a cura della GTM – concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano, il servizio gratuito di navetta, il “Sun Bus” appunto, al fine di collegare il centro cittadino con il Lungomare Nord e con Rio Vivo.

E quest’anno, estate su cui sono concentrate tante aspettative, si parte in anticipo. “La novità, rispetto agli scorsi anni, si concretizza con l’inizio del servizio a partire fin dal mese di giugno, nei weekend, per proseguire a cadenza giornaliera dal 1° luglio al 31 agosto”.

L’Amministrazione Comunale fa sapere inoltre che sono state installate, sempre a cura della GTM, dieci nuove pensiline presso le fermate degli autobus urbani. Le seguenti:

Fermata di via Rio Vivo altezza civico n. 350;

Fermata di via dei Pruni incrocio con via Abeti lato destro;

Fermata di via dei Pruni incrocio con via Abeti lato sinistro;

Fermata di via dei Pruni altezza civico n. 51;

Fermata di via delle Tamerici vicino area giochi;

Fermata di via delle Tamerici altezza civico n. 28;

Fermata di via delle Tamerici incrocio con via delle Acacie.

Fermata di via Panama altezza civico n. 30;

Fermata di via Panama lato Chiesa del Carmelo;

Fermata di via A. Manzoni incrocio via G. Pascoli.