‘Ti racconto un libro’ festeggia 20 anni. “Edizione dedicata ai più piccoli, vittime della pandemia”

Senza un buon libro da leggere sarebbe stato difficile trascorrere le giornate di chiusure e restrizioni a causa della pandemia. La lettura è stato un passatempo per tanti in questi ultimi due anni. Ecco perchè è carico di aspettative il ritorno di ‘Ti racconto un libro’, uno dei progetti culturali più longevi della nostra regione: quest’anno festeggia 20 anni.

Il cartellone prende il via domani – 24 maggio – con lo scrittore Piero Doflores, ospite di un evento dal titolo emblematico ‘Il lavoro del lettore. Perchè leggere cambia la vita’ e in programma nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso che sostiene l’iniziativa, come spiegato oggi in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso Paola Felice: “Oggi si conclude il Salone del Libro a Torino e noi a Campobasso raccogliamo idealmente il testimone, con la presentazione di una rassegna che nel tempo ha mostrato l’importanza dell’attenzione che va data alla lettura. Vogliamo ringraziare anche la Provincia di Campobasso e il suo Presidente, Francesco Roberti, per averci dato la possibilità di offrire a questa rassegna un luogo nuovo, necessario per accogliere una serie di appuntamenti importanti, come la Sala della Costituzione”.

Il 26 maggio, invece, all’auditorium della ex Gil appuntamento dedicato allo scrittore molisano Pierpaolo Giannubilo che ha da poco pubblicato il suo ultimo volume ‘Incendio sul mare’. Per partecipare agli incontri è necessaria la mascherina FFp2 e il green pass base.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI TI RACCONTO UN LIBRO 2022

“Sono stati due anni di grandissima attesa e di grande lavoro: venti anni di attività sono veramente tanti e con gioia siamo arrivati a questo giorno”, le parole di Brunella Santoli, direttore artistico della manifestazione culturale. Che sottolinea ancora: “Quest’anno diamo grande spazio ai bambini e ai ragazzi perchè sono stati le vittime maggiori di questo periodo di assenza di socialità. Quindi ospiteremo soprattutto nella seconda parte importanti personaggi della letteratura per l’infanzia”.

Quest’anno torna anche il Premio Buldrini, giunto sempre alla 20esima edizione: da domani si potranno inviare gli elaborati da candidare. Prevista un’unica sezione dedicata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni. Infine, torna anche ‘Scritto di cuore’, il concorso nazionale dedicato ai detenuti. “E’ importante questo ponte che si crea tra la città e l’istituto di pena”, ha spiegato la direttrice del carcere di Campobasso Antonella De Paola.

“La forza di Ti Racconto un Libro – la riflessione del sindaco Roberto Gravina – è sempre stata quella di aggregare stimoli culturali differenti in nome di un progetto di diffusione della lettura composito e variegato, nel quale hanno trovato spazio importante le relazioni e i rapporti diretti che la nostra comunità ha stabilito e coltivato con gli autori ospitati e, più in generale, con tutti coloro che ne hanno animato e reso possibili le varie edizioni, tutte ugualmente dense di contenuti e proposte che ci hanno permesso, negli anni, di volgere lo sguardo verso traiettorie letterarie affascinanti, rendendocele vicine, prossime e rendendo la nostra città un crocevia simbolico di esperienze e forme espressive”.