Testacoda in via America, auto distrugge muretto: 4 giovani illesi

Ennesimo incidente in via America questa sera 16 maggio a Termoli. Una Mini Cooper nera si è schiantata contro il muretto di recinzione della strada che collega piazza del Papa con la zona del cimitero qualche minuto prima delle 22.

Incerta la dinamica dell’incidente ma secondo alcuni testimoni l’auto proveniente da piazza del Papa avrebbe fatto un testacoda prima di schiantarsi. A bordo un ragazzo e tre ragazze, ma per fortuna i quattro giovani sono rimasti illesi.

Tuttavia nonostante i seri danni alla vettura che ha perso la targa e il paraurti anteriore, il giovane alla guida si è rimesso al volante e dopo pochi minuti è andato via fra lo sconcerto dei residenti e dei passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine mentre le ragazze sono andate via a piedi. Sul luogo dell’incidente i resti del muretto distrutto dal forte impatto e i detriti della carrozzeria della Mini Cooper.

Purtroppo per via America incidenti di questo tipo continuano a essere troppo frequenti e a rappresentare un serio pericolo non solo per gli altri automobilisti ma anche per i passanti. Nel corso degli anni il comune aveva provato a intervenire con dei rallentatori che sono stati poi eliminati.