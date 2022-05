Termoli, riapre il bar dell’ospedale chiuso da mesi. “Ora aspettiamo anche i distributori”

Ha riaperto venerdì scorso il bar che si trova all’ingresso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Una novità lungamente attesa dopo che per mesi e mesi il punto ristoro è rimasto chiuso, nonostante ad agosto la gara di appalto per la sua gestione fosse stata aggiudicata.

leggi anche Sanità e servizi Bar del San Timoteo, si riapre: servizio affidato ancora a Sarni. Deserta la gara per l’ospedale di Agnone

Poche ore fa la riapertura, con grande soddisfazione di operatori sanitari e visitatori. Anche chi, di prima mattina, si recava presso il laboratorio analisi per effettuare il prelievo (che si fa, come noto, a digiuno) ha potuto recarvisi per fare colazione.

La vicenda andava avanti da diverso tempo ed è coincisa peraltro con la rimozione dei distributori automatici di snack e bevande. Una circostanza – di cui vi avevamo più volte dato conto – che aveva sollevato non poche polemiche da parte di cittadini utenti e di esponenti politici, oltre che dei lavoratori del nosocomio. Alcuni di loro oggi commentano: “Finalmente, ora incrociamo le dita e aspettiamo anche i distributori”

Oggi, 23 maggio, la settimana è iniziata con questa riapertura e nel locale, gestito dalla ditta Sarni (come in precedenza) si sta provvedendo a rifornire tutti gli scaffali.