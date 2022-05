Il bilancio di previsione e il programma triennale delle opere pubbliche arrivano in consiglio comunale a Termoli. Il presidente Annibale Ciarniello ha convocato per giovedì 12 maggio alle 17,30 in prima convocazione e per l’eventuale seconda convocazione venerdì 13 maggio alle 18,30 la seduta ordinaria del Consiglio comunale.

Sono 10 i punti all’ordine del giorno e fra i più importanti ci sono l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il Documento unico di programmazione per lo stesso triennio, l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022, l’approvazione del piano economico-finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti degli anni 2022-2025, l’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef 2022, l’elenco annuale dei lavori 2022 con annesso programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

Si discuterà anche dell’adozione del Piano Urbano della mobilità sostenibile del comune di Termoli come capofila dei comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Da approvare anche lo schema di convenzione per la progettazione definitiva e esecutiva della cosiddetta Ciclovia Adriatica che andrà a completare l’intero percorso ciclabile della costa molisana.

Infine è previsto anche un ordine del giorno su modifiche e integrazioni al regolamento per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità mista, sia in presenza che on-line.