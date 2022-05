Amore per il proprio lavoro, passione, grinta, sacrificio e determinazione. Un percorso non semplice ma affascinante, frutto di tanto impegno e continua voglia di mettersi in gioco. A Marilisa Giordano, che ha iniziato una nuova avventura imprenditoriale in corso Nazionale a Termoli nel giorno del suo compleanno, gli auguri speciali da tutta la famiglia, dagli amici e da tutte le persone che nel tempo hanno fatto parte e vogliono far parte di una pagina di straordinaria bellezza.