Il mistero del piedone scavato sulla sabbia sotto il Castello Svevo e il Borgo Antico di Termoli è stato svelato questa mattina, quando gli ideatori dell’opera sono usciti allo scoperto: dietro l’impronta gigante che incide l’arenile, realizzata interamente a mano e senza alcun additito chimo dagli artisti dell’Accademia della Sabbia, c’è E.On, una grande società che opera nell’energia rinnovabile e che tra gli obiettivi si prefigge la riduzione della carbon footprint, ovvero la conseguenza-impronta che le azioni umane comportano sul pianeta Terra, con secifico riferimento al cambiamento climatico che registra una sempre maggiore accelerazione.

L’installazione non convenzionale è stata presentata questa mattina durante un convegno sul tema della transizione energetica alla Cala Sveva, che ha ospitato l’evento promosso da E.On con il sostegno di Regione Molise e Comune di Termoli. “Il gigante invisibile” è un’opera di land-art alla quale il gruppo energetico internazionale (50 milioni di clienti a livello globale il dato fornito) la cui mission è contribuire in modo significativo alla transizione verso un sistema energetico più green, attribuisce un valore simbolico oltre che un colpo d’occhio che non lascia indifferenti, e riassume in maniera efficace il lancio della campagna di comunicazione per la riduzione della carbon footprint.

“Diminuire la nostra impronta sull’ambiente è sempre più urgente per combattere i cambiamenti climatici, occorre attivarsi concretamente verso un’importante riduzione dei consumi energetici, aumentare l’efficienza energetica, rendere l’energia verde la fonte primaria in tutti i settori” le parole del Ceo di E.On Frank Meyer, a Termoli con parte dello staff e altri verticiaziendali fra i quali Davide Villa, chief customer Officer per l’Italia.

“Con il gigante invisibile, che abbiamo reso visibile per rendere evidente l’impatto delle nostre azioni sul pianeta” prende il via un progetto che parte dal Molise per “rendere più verde e più sostenibile tutta Italia”, con azioni e investimenti media online e offline e comunicazione social e digital. L’impronta realizzata sulla spiaggia sotto il Castello Svevo si estende per 23 metri e sensibilizza sul tema della Carbon Footprint generata dall’uomo. “Rappresenta il piede di un gigante di del peso di 7 con tonnellate, cioè il quantitativo di Co2 prodotto in media, secondo fonti Istat 2019, da ognuno di noi nell’arco di un anno” ha spiegato ancora Frank Meyer, esprimendo la volontà di costruire una Green Community partendo proprio dal Molise “dove abbiamo scoperto una realtà molto attiva e attenta nel curare e preservare le risorse locali”. L’installazione, che sarà visibile sulla spiaggia di Termoli fino all’8 maggio, oggi è stata fotografata da Google Street View con l’utilizzo di un drone. Le immagini saranno pubblicate su Google Street View nella giornata del 6 maggio.

