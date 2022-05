‘Sport e socialità… nel rispetto delle regole’: presente anche la Federazione Bocce

In Piazza Municipio, a Campobasso, un’iniziativa improntata all’inclusione sociale, dal tema “Sport e socialità… nel rispetto delle regole”, organizzata dalla Questura di Campobasso, in collaborazione con CONI Molise, CIP Molise ed Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio del Comune di Campobasso.

Presente anche la FIB Molise col presidente Giuseppe Formato e col consigliere Franco Colavecchia, il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente, la Bocciofila Avis Campobasso coi suoi tecnici e col presidente Giuseppe Iacovino.

“Le bocce in piazza rivestono sempre un fascino particolare – il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Sono sempre tantissimi i bambini, ragazzi e persone con disabilità, nelle piazze, che chiedono di poter provare a giocare a bocce. In queste occasioni noi facciamo promozione e cerchiamo di fare proselitismo, portando nei bocciodromi nuovi tesserati, soprattutto più giovani e nuovi atleti per le bocce paralimpiche e la Boccia Paralimpica, quest’ultima disciplina che stiamo avviando sul territorio regionale”.