Social media e filtri di bellezza: un binomio a volte pericoloso

Social, che passione! In Italia, come nel resto del mondo, Internet e il web in generale sono sinonimo di social network. Dai primi anni 2000 la rete stravolge quello che è il modo di vivere i nostri rapporti personali: che si tratti di nuove o vecchie conoscenze, la maggior parte di esse vive tramite la rete tra notifiche, richieste di amicizia, messaggi e chat.

C’è chi rimpiange i tempi in cui gli unici mezzi di comunicazione a distanza erano il telefono fisso e le lettere (e no, non parliamo del giurassico, anche se potrebbe sembrare!), ma la realtà oggi è questa. La tecnologia è sinonimo di progresso e saperne fare un utilizzo oculato è il modo per sfruttarne i vantaggi e minimizzare i lati negativi che potrebbero emergere.

In Italia l’utilizzo dei social vola alto: secondo le statistiche più recenti, nel Belpaese sono all’incirca 50 milioni gli utenti di Internet, di cui il 93% da smartphone. E quale potrebbe essere la destinazione preferita degli utenti se non gli amati (e a volte odiati) social network?

Torniamo ai numeri per avere un’idea più chiara:

● 41 milioni di italiani sono iscritti ai social (con un aumento consistente nel 2021 rispetto al 2000).

● In media, trascorriamo almeno 2 ore al giorno sui nostri profili (o su quelli altrui!).

Cifre importanti, che ci fanno intuire quanto il social sia diventato parte integrante della nostra vita e abbia inciso in maniera determinante anche sul modo in cui ci rapportiamo con gli altri. Ed è a questo punto che può insidiarsi un pericolo serio: in un mondo fatto di immagine e apparenza, in cui mostriamo solo quello che vogliamo e nel modo che preferiamo, la tentazione di rendere la realtà e noi stessi più belli, più attraenti, più desiderabili è forte. Quasi irresistibile.

Ma qual è il limite, il giusto confine tra utilizzare uno strumento come quello dei filtri per migliorare noi stessi e la nostra immagine, e abusarne?

I filtri di bellezza: quando la vita appare come un film

Il meccanismo psicologico che i filtri di bellezza attivano nelle persone può essere a volte preoccupante, soprattutto se associato ai rischi generali che i social network possono comportare, sia per gli utenti adulti ma ancora di più per i minori.

Nonostante le tante critiche mosse alla violazione della privacy degli utenti e al rischio di hackeraggio dei profili online, oggi c’è ancora una consapevolezza insufficiente dei pericoli che Facebook, Instagram, Tik Tok e simili portano con sé.

Dal punto di vista tecnico, accorgimenti come l’utilizzo di una VPN possono mitigare in gran parte i problemi relativi alla privacy e al rischio di subire attacchi hacker.

In ogni caso, mai abbassare la guardia: chi non ricorda quando, soltanto pochi mesi fa, la bacheca di Facebook è stata letteralmente invasa di volti di persone anziane grazie a FaceApp, l’applicazione che proponeva un’ipotetica versione di sé in età matura? Un semplice giochino che ha fatto collezionare oltre 150 milioni di volti e nomi in tutto il mondo: un bel regalo per hacker e cyber criminali, sempre in agguato.

L’utilizzo dei filtri dipende in gran parte dalla nostra capacità di autocontrollo. Cerchiamo di capire meglio questo aspetto dando un’occhiata ad alcune realtà che fanno riflettere:

1. Una ricerca effettuata poco tempo fa negli Stati Uniti ha rivelato che il 28% degli americani che utilizzano Facebook ha dichiarato di avvertire una sensazione di disagio o di invidia semplicemente visualizzando le foto o i post degli altri iscritti al social.

2. La Norvegia ha recentemente bandito l’utilizzo dei filtri sui social per migliorare il proprio aspetto, salvo non sia espressamente indicata l’avvenuta alterazione.

3. Secondo uno studio riportato su una rivista scientifica inglese, appena il 60% degli utenti sa riconoscere l’utilizzo dei filtri su una foto pubblicata sui social.

Tre parti di un puzzle che delineano il complicato rapporto con i filtri di bellezza e, soprattutto, con l’immagine che vogliamo dare di noi agli altri. Spesso, “gli altri” sono persone che non conosciamo e che a volte nemmeno esistono.

"Filter vs Reality"

In un mondo (virtuale) in cui tutti sembrano perfetti, l’esigenza di non voler essere da meno (e anzi, di voler superare gli altri) si sente forte e chiara. Una sfida al tramonto più bello, all’accessorio più costoso e, nel caso dei filtri, al corpo più perfetto si trasforma in una vera e propria guerra al rilancio.

Ed è a questo punto che diviene difficile segnare il limite tra uso e abuso (tossico, quasi) dei filtri di bellezza, da due punti di vista:

● Durante l’utilizzo del social, diventa frequente voler dare un’immagine di sé diversa da quella reale: corpi più magri, visi senza rughe e con occhi da cerbiatto, per una manipolazione che ci fa perdere il contatto con la realtà.

● Quando il sentirsi a disagio entra dal social nelle vite reali, il limite è stato superato in misura allarmante.

Su quest’ultimo punto, sono ancora i numeri che parlano: il 50% dei giovani dichiara di non amare il proprio aspetto perché non ama l’immagine di sé così come appare sui social. Inoltre, sempre più ragazze ricorrono alla chirurgia per colmare quel gap che c’è tra la foto filtrata e la realtà. È a questo punto che non c’è più distinzione tra reale e virtuale.

Proprio Instagram, il social più impregnato di immagini e foto scintillanti, ha aggiunto la funzione denominata “Filter vs Reality”: uno schermo diviso in due che mostra l’effetto precedente e successivo all’applicazione di filtri. Nella speranza che sia sempre più semplice dividere i due piani, anche se i dati suggeriscono che non sarà un’impresa facile.