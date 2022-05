Slalom Città di Campobasso – Memorial Battistini, ultime ore per iscriversi

Una settimana e poi i motori romberanno lungo i tornanti della Provinciale Gildonese a Campobasso, teatro naturale della passione per la disciplina in grado di mettere assieme le abilità del saper tenere il piede sull’acceleratore e le qualità di avere la giusta destrezza nel manovrare il volante.

La ventinovesima edizione dello ‘Slalom Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’ sta per abbracciare il grande pubblico.

Dopo la richiesta dell’organizzatore nelle scorse ore, da parte dei competenti uffici di Aci Sport, è stato concessa una proroga per consentire a quanti vorranno di poter formalizzare la propria adesione. Alla mezzanotte di lunedì 23 maggio ci sarà la chiusura delle iscrizioni e poi si entrerà nel vivo della kermesse con la pubblicazione dell’elenco ufficiale e, successivamente, sabato 28 ci sarà il momento delle verifiche presso l’officina ‘Style Gomme’ in via San Giovanni a Campobasso, sede peraltro, il giorno dopo, della cerimonia di premiazione dalle ore 16.

Nel mezzo – sempre domenica 29 – dalle 9.30 le tre manches di gara su 3.440 metri di percorso con all’interno sedici postazioni di rallentamento, di cui dieci sul lato destro e sei su quello sinistro della carreggiata.

L’appuntamento campobassano è inserito in calendario come terza prova del circuito tricolore, vinto la scorsa stagione dall’idolo di casa, il sette volte campione italiano Fabio Emanuele.