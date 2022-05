Nuovo trionfo per il pilota molisano Fabio Emanuele che vince la ventinovesima edizione dello slalom ‘Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’, terza prova del campionato italiano slalom che, quest’anno, si svilupperò su di un totale di dodici tappe.

“È stata una gara davvero unica in cui il lavoro di setup ha pagato pienamente. Ci ho messo il cuore e l’ho fatto per i tifosi per regalare loro una gran bella gioia”, ha commentato Emanuele dopo questo successo nell’attesa manifestazione sportiva.

La gara è stata ‘disturbata’ dal nubifragio che si è abbattuto su Campobasso intorno alle 15 e ha fermato l’ultima manche. Giove Pluvio ha deciso di fare la sua comparsa sul finale, quando, sui tornanti della Provinciale Gildonese, stavano salendo le ultime dieci delle 73 vetture al via (due però non si sono mai disimpegnate). Così, dopo l’incidente occorso a Gianluca Miccio, tra i big a salire è stato il solo Salvatore Venanzio, ma in maniera molto controllata. Gli altri, infatti, hanno deciso di non allinearsi al via. A livello parziale miglior tempo per Mario Staiano (2’46”06) in un’ascesa con tredici piloti non partiti ed altri cinque costretti al ritiro.

Nel ranking complessivo, Fabio Emanuele col suo 2’31”65 (151,65) fa suo il successo davanti a Michele Puglisi ed Eugenio Barbone, che completano il podio. Puglisi, tra l’altro, si insedia al vertice della classifica tricolore, complici il quarto posto assoluto di Vinaccia ed il ventitreesimo di Venanzio, costretto al ritiro.

Ottimo piazzamento anche per un altro pilota molisano, Nicola Rivellino, che sulla sua Peugeot 106 ha timbrato un ottimo quinto posto di classe (su tredici) e sesto di gruppo. Il ‘Memorial Battistini’ ha consentito al driver di testare la sua auto (anche quest’anno sostenuta da La Molisana, Albanese, Di Biase e Albanese) in vista della ripresa della stagione agonistica: Rivellino sarà impegnato, tra le varie gare, nel Rally ‘Porta del Gargano’ del prossimo 2 giugno e nel Rally del Matese del 9 e 10 luglio.

Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di premiazione della kermesse campobassana a cui ha partecipato anche il sindaco Roberto Gravina: “La ventinovesima edizione dello ‘Slalom Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’ non ha tradito le attese e, del resto, da quasi trent’anni fa parte, grazie innanzitutto alla dedizione e all’affetto della famiglia Battistini, della storia sportiva cittadina. La partecipazione sempre calda che contraddistingue questa gara, rende ogni anno vivo e palpitante il ricordo di Gianluca Battistini. Il prossimo sarà l’anno del trentennale, una cifra importante che testimonia quanto il Memorial sia radicato nella nostra realtà.

Complimenti a tutti gli organizzatori e ai partecipanti di questa come delle altre edizioni di questa manifestazione per aver portato avanti la memoria di Gianluca, senza pause, con la stessa forza e dolcezza con la quale ci ha insegnato a perpetrare il ricordo la famiglia Battistini”.