Si ribalta con l’auto sulla statale 17, automobilista in codice rosso

E’ stato trasportato in codice rosso a bordo di un’ambulanza del 118 l’automobilista coinvolto nel grave incidente avvenuto sulla statale 17, in territorio di Castelpetroso. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, stando a quanto si apprende, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata.

Quando il personale sanitario è intervenuto sul luogo del sinistro, ha deciso di trasferire immediatamente il conducente al pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia considerando critiche le sue condizioni di salute. Al termine degli accertamenti medici svolti nel presidio sanitario, secondo fonti ospedaliere, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.