Le ricerche, avviate ieri sera dopo l’allarme della Rsa di Montaquila, vanno avanti ma finora senza esito positivo. Del 62enne che si è allontanato dalla struttura protetta nel tardo pomeriggio non c’è ancora alcuna traccia. Mobilitati con le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e speleologico – oltre che con i Carabinieri della stazione di Venafro – anche i cani molecolari, un drone e l’elicottero della polizia di Stato che si è alzato in volo per le perlustrazioni dall’alto. Ma anche la Rsa sta partecipando con proprio personale e 3 autovetture messe a disposizione, in una corsa contro il tempo per evitare il calare del buio.

Forti i timori che all’uomo, 62 anni originario di Vastogirardi, possa essere accaduto qualcosa di brutto visto che secondo quanto riferito da chi lo ha in cura e lo assiste le sue condizioni fisiche non gli consentono di muoversi in maniera autonoma per troppi chilometri. Le ricerche sono concentrate soprattutto nella vicina area boschiva, dove il 62enne potrebbe essersi smarrito. Da questo punto di vista le unità cinofile costituiscono una risorsa importante.

Si sta andando avanti sotto il coordinamento della Prefettura per rintracciare l’uomo, lucido ma affetto da alcune problematiche fisiche rilevanti e una generale debilitazione, che si era già allontanato altre volte, facendo ritorno di sua iniziativa o venendo ritrovato però nel giro di poche ore.