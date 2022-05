L’Asrem ‘lascia a piedi’ i dializzati con Covid-19 e il consigliere regionale M5s Andrea Greco diffida l’azienda sanitaria e il Commissario alla Sanità per il ripristino immediato del servizio.

La questione, evidenziata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, è la seguente:“L’Azienda sanitaria regionale ha sospeso il servizio di trasporto dei dializzati affetti da Covid-19, costretti a recarsi al ‘Cardarelli’ di Campobasso per ricevere le cure salvavita, cioè nell’unico presidio in regione titolato a trattare i casi in questione. Sono pazienti spesso anziani, non autosufficienti con fragilità marcate e, per questo, non in grado di raggiungere autonomamente il centro dialisi del capoluogo”.

La denuncia è affidata al capogruppo M5s in Consiglio Regionale Andrea Greco, che in una nota fa sapere di aver diffidato il direttore generale Asrem Oreste Florenzano e il commissario ad acta alla sanità Donato Toma. “Chiediamo l’immediata riattivazione del servizio. Non siamo disposti ad accettare neanche un giorno di ulteriore ritardo”.

Fino a poche settimane fa, il trasporto dei pazienti era garantito tramite una convenzione tra Asrem e Croce Rossa Italiana. L’accordo però è scaduto il 31 marzo e non è stato prorogato. “Questa è chiaramente una circostanza inaccettabile – conclude Andrea Greco – a maggior ragione se si considera che gli emodializzati vengono sottoposti a cicli di cura settimanali. Cure che, lo ribadiamo, rappresentano l’unica terapia salvavita”.