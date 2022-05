Se uno mi ama

In questi giorni l’argomento sulla bocca di tutti è la guerra in Ucraina. Ogni giorno i telegiornali aprono con ricordarci il numero di giorni di guerra (siamo arrivati all’86esimo giorno), i combattimenti le città distrutte e così via. Mentre il mondo occidentale prende provvedimenti contro la Russia, cittadini e politici, associazioni e consessi internazionali evocano la pace. Forse le due parole più usate sono proprio guerra e pace.

Nel vangelo di Giovanni Gesù promette la pace, ma subito dopo aggiunge: “Non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14,27). La pace di Gesù è diversa. Per il mondo e la nostra mentalità la pace è l’assenza di guerra, potremo dire che è l’intervallo tra due guerre. Dura fino a quando il vincitore può imporsi e il vinto non può ribellarsi. È la pax romana, frutto delle armi che il mondo conosce da sempre, e pare che ancora non ne conosca una diversa.

Non è così la pace di Gesù, dono messianico atteso e compiuto nella risurrezione. La pace di Gesù nasce da un amore più forte della morte: è la pace del Crocifisso risorto, che ci rende concittadini dei santi e familiari di Dio (Cf. Ef 2,14-19).

Non troveremo mai nei Vangeli discorsi o considerazioni sulla pace. Essa non è un’astrazione, né il risultato di iniziative umane o il frutto di un atteggiamento morale o sociale.

Nel Vangelo la pace nasce dal’lesperienza dell’abitare nell’amore di Cristo. Più avanti, nello stesso discoro Gesù, infatti, aggiungerà: Rimanete nel mio amore (15,9).

Non è un’indicazione a non occuparsi della pace, ma un invito a costruirla a partire dall’esperienza della Pasqua, dove tutto, inclusi i nostri tradimenti, è accolto nel cuore dell’Amore che salva.

Parlare di pace oggi si rischia di cadere in luoghi comuni, nel dire cose che non hanno minimamente riscontro nella vita di tutti i giorni.

C’è un dato che aiuta a riflettere quanto la nostra società evoca la pace e pensa alla guerra o alla violenza. Pensiamo, ad esempio ai video games frequentati da piccoli e grandi e pubblicizzati in tutti i canali digitali. Buona parte dei giochi ha uno sfondo di guerra o violenza: uccidere, far esplodere, sparare, tagliare la gola, testa, con questi video games molti ragazzi purtroppo crescono e crescendo nella loro testa si installa il tarlo di violenza che corrode e corrompe il desiderio di fraternità, di armonia, di dialogo…

Gesù ci invita ad accogliere il suo amore: “se uno mi ama, osserverà la mia parola” (Gv 14,23). Accogliere è aprirsi alla fedeltà e alla fiducia in Gesù, il dono della pace ci fa fiorire interiormente, in un mondo troppo opaco, dove il nostro parlare e agire è segnato più dalla cultura della violenza la pace di Cristo diventa occasione di crescita e rinnovamento spirituale.