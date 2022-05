Scacchi, anche da altre regioni per il torneo a Petacciato: vince Di Gianni

Ventuno partecipanti anche dalle regioni limitrofe per il torneo regionale di scacchi che si è svolto domenica 8 maggio a Petacciato nella biblioteca comunale, in onore di San Nicola. I partecipanti sono stati 21 provenienti dal Abruzzo, Puglia, e da città molisane quali Venafro e Campobasso. Presenti anche 4 iscritti dell’associazione Marchesi Battiloro di Petacciato.

Il torneo è stato giocato da turni di gioco a tempo con orologio 10 minuti con 5 secondi di incremento a mossa e i turni di gioco con Sistema Svizzero 7 turni totali. Il vincitore del torneo è stato il candidato maestro Rocco Di Gianni di Foggia, classificato primo Assoluto con 5.5 punti su 7. Graziella Tretta di Lanciano ha vinto la categoria femminile.

Premiati anche le categorie di fascia Elo con prodotti tipici dei locali di Petacciato. Nicola di Francesco ha vinto per l’ennesima volta il premio come miglior giocatore di Petacciato, mentre nella categoria Under 16 primo è stato il giovane Cristian De Nitto con 3 punti su 7. Inoltre Elia Quinto di Termoli con 4 punti su 7 è stato il primo classificato dell’Asds.

Al torneo ha partecipato anche il campione regionale Giancarlo Iadicola di Venafro che ha totalizzato 4.5 punti su 7. Presente anche il Maestro Gino Masciulli, segretario dell’associazione, che ha premiato i giocatori.

L’arbitro del torneo è stata la giovanissima Sara Micozzi che a breve avrà anche il riconoscimento come arbitro regionale. Al sabato invece si è disputato anche il torneo dei bambini con 14 iscritti.