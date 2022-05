Quale sarà il ruolo dell’ospedale Cardarelli nel nuovo Piano operativo sanitario? E il Gemelli Molise? Il centro dedicato esclusivamente alla cura del covid – la cosiddetta Torre Covid – sarà realizzato? Potrebbero essere queste alcune delle domande a cui sarà chiamato a rispondere il governatore nonchè commissario ad acta alla Sanità Donato Toma che, assieme al suo vice Giacomo Papa, sono stati invitati al Consiglio comunale monotematico che si svolgerà il prossimo 9 maggio. Al centro del dibattito il nuovo Pos, il Piano operativo sanitario, che il presidente della Regione ha già illustrato nei giorni scorsi all’assise civica di Isernia e a quella di Agnone. Lo stesso Toma nelle scorse settimane ha incontrato i comitati (come il ‘San Timoteo’) e i sindaci.

Anche il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina nei giorni scorsi – fanno sapere dal Municipio – aveva fatto pervenire a sua firma, al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, la richiesta per la convocazione di una seduta consiliare monotematica intesa a promuovere un ampio e partecipato dibattito sul tema del nuovo Piano Operativo Sanitario (POS), prevedendo l’invito del commissario ad acta per la sanità regionale, presidente della Regione Molise, Donato Toma nonché del sub commissario Giacomo Papa.

A seguito della richiesta del sindaco Gravina, questo pomeriggio il presidente del Consiglio Comunale Guglielmi, sentita la conferenza dei Capigruppo, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e monotematica, in prima convocazione per il giorno 9 maggio, alle ore 08:30, per la trattazione dell’ordine del giorno che prevede la discussione del nuovo Piano Operativo Sanitario (POS).

La seduta, aperta alla partecipazione della Consulta Socio sanitaria del Comune di Campobasso e delle Associazioni, Comitati di cittadini e Organizzazioni riconosciute operanti sul nostro territorio e aderenti alla Consulta stessa, potrà essere seguita in diretta streaming all’indirizzo https://campobasso.consiglicloud.it o dal sito del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it) al percorso L’Amministrazione → Consiglio → Video sedute Consiglio e Commissioni.