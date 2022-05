Sarà la sanità il primo argomento su cui le associazioni che hanno dato vita alla Coalizione civica “Il Molise di domani” si confronteranno pubblicamente con cittadini e operatori. Il primo evento del nuovo soggetto politico, nato su iniziativa di nove associazioni molisane, si terrà giovedì 12 maggio alle ore 18 presso l’auditorium “Celestino V” in via Mazzini a Campobasso. L’incontro-dibattito ha come titolo “La medicina territoriale: la persona al centro del sistema”. Sono previsti gli interventi di Nicolina Del Bianco, esponente della Coalizione, che farà un’introduzione. Gli aspetti più tecnici saranno trattati da tre medici, Leo Terzano, Mino Dentizzi e Sergio Pastò.

Terzano, tra i fondatori dell’ISDE Molise, parlerà delle figure professionali nel sistema sanitario, Dentizzi si soffermerà su case di comunità e telemedicina, infine Pastò tratterà degli strumenti per la riforma della medicina territoriale. I lavori saranno introdotti da Giuseppe Di Fabio. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e del Presidente della Conferenza dei sindaci del Molise, Daniele Saia, sindaco di Agnone.

L’incontro di giovedì sarà anche l’occasione per la Coalizione civica “Il Molise di domani” per illustrare le sue proposte elaborate nelle scorse settimane che sono state raccolte in un documento, un vero e proprio progetto per la medicina sul territorio regionale che mette insieme la salute dei cittadini e quella del territorio. In definitiva si tratta di un nuovo modello di sanità che, partendo proprio dal territorio, punta a ridefinire l’offerta sanitaria in Molise con l’attivazione di nuovi strumenti, e a rivedere il rapporto con le strutture private. Le gravi criticità e gli squilibri già da tempo evidenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni la gestione della sanità, sono esplosi in tutta la loro drammaticità in seguito all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia.

Alla luce di questa situazione la Coalizione civica “Il Molise di domani” ritiene che sia diventato urgente intervenire ed intende dare un contributo di idee mettendo in campo delle proposte concrete per una nuova organizzazione dei servizi sanitari, proposte che mette a disposizione di quanti su questi temi vorranno confrontarsi a partire da giovedì.