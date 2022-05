San Giuliano di Puglia, ripartono le feste patronali con la processione di Sant’Elena

Con fede e devozione ripartono con rinnovato impegno e senso di appartenenza a un territorio gli eventi più attesi dalla comunità. Domenica 1 maggio al via il percorso che porterà alle feste patronali di San Giuliano di Puglia.

La statua di Sant’Elena Imperatrice è stata prelevata dalla cappella che si trova nell’omonima contrada a ridosso di Santa Croce di Magliano ed è rientrata in paese accompagnata da tanti fedeli in un’atmosfera carica di emozione e tanta attesa in un tempo dentro e dopo la pandemia.

Il parroco, don Pietro Cannella, ha celebrato insieme a padre Angelo Castelli la santa messa in piazza 31 ottobre rinnovando un invito a partecipare a questi momenti così profondi che coinvolgono tutta la comunità e si proiettano anche tra tanti sangiulianesi che vivono lontano dal paese di origine ma custodiscono lì il proprio cuore, i ricordi dell’infanzia, la vita stessa. Presenti all’evento il sindaco, Giuseppe Ferrante, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Associazione “Vivere a colori” insieme alle suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya).

Il cammino prosegue verso il 21 maggio, festa patronale di San Giuliano martire e il 22 maggio, festa di Sant’Elena Imperatrice. Tutti sono invitati a partecipare agli eventi diffondendo un messaggio di speranza e di pace.