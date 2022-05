Ospite nella scuola di San Giacomo degli Schiavoni, plesso dell’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato, il coordinatore regionale dello Ierpof Molise Enzo Chiovitti. Il coordinatore dell’Ente ha incontrato i bambini della classe seconda Primaria che dallo scorso anno, con la loro maestra Flora Ricca, hanno imparato a scrivere e leggere in Braille.

Grande soddisfazione per il coordinatore regionale leggere le letterine a lui indirizzate scritte in Braille dai bambini che lo hanno elogiato per le attività di formazione che svolge in favore dei ciechi e ipovedenti Molisani.

I bambini hanno ascoltato con interesse la storia del signor Enzo quando, da bambino, ha frequentato la scuola per ciechi di Roma non essendoci ancora una legge che gli consentisse la frequenza nella scuola comune; ha spiegato e dimostrato l’uso del bastone bianco e ha risposto alle domande dei bambini.

L’insegnante, che ha avvicinato i bambini a ogni forma di linguaggio alternativo, compreso la LIS e la CAA, ritenendo che tali esperienze educative e didattiche garantiscano maggiormente il potenziamento di abilità e competenze non solo negli apprendimenti, ma anche sul piano sociale, ha ringraziato il signor Chiovitti per la disponibilità a voler contribuire per la futura crescita di questi bambini che stanno vivendo la disabilità come ricchezza.