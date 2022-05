Saluto di commiato del generale Gibilaro alla guardia di finanza del Molise

Il comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, generale di corpo d’armata Ignazio Gibilaro, questa mattina ha tenuto una visita di commiato al Comando regionale Molise della Guardia di Finanza. L’alto ufficiale, accolto dal comandante regionale, generale di brigata Salvatore Refolo, ha incontrato i comandanti provinciali, del reparto operativo aeronavale, dei nuclei di polizia economico-finanziaria e dei reparti territoriali, un’aliquota del personale in servizio e in congedo nonché i delegati dell’organo di base della rappresentanza militare.

Il generale Gibilaro, che lascerà a breve il comando interregionale dell’Italia Meridionale per assumere il prestigioso incarico di comandante del comando aeronavale centrale del corpo, ha inteso esprimere a tutti i finanzieri molisani il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei vari settori d’intervento della guardia di finanza, con l’auspicio di ogni soddisfazione professionale e personale.