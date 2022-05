Salute mentale, la grande assente. Le proposte dall’Agorà dem per il benessere psicologico

Un’Agorà dedicata al tema del benessere e della salute dei cittadini, focalizzato su quelli psicologici. Si è tenuto sabato scorso nel capoluogo il nuovo incontro organizzato dal Pd, moderato dallo psicoterapeuta Alessandro Mancinella.

“Abbiamo voluto iniziare il nostro ciclo di incontri con la cittadinanza sul tema Benessere e Salute, partendo proprio dalla salute mentale e dal benessere psicologico. Ci siamo accorti come nel PNRR la grande assente fosse proprio paradossalmente la salute mentale, e ci siamo chiesti in che modo intervenire localmente.

Siamo stati ospitati dalla Diocesi di Campobasso-Bojano – così il segretario dem Vittorino Facciolla – nella Sala Celestino V e le parole di Monsigor Bregantini hanno aperto l’agorà all’insegna dell’invito alla coesione territoriale per la tutela del diritto alla salute.

Dall’incontro è emersa la necessità, raccogliendo l’invito del dottor Starace, di dotarsi di una legge regionale sul budget di salute che favorisca processi di deistituzionalizzazione consentendo la massima espressione del progetto di vita della persona con disabilità, ottimizzando allo stesso tempo risorse, tempo e competenze. È emersa inoltre, la forte esigenza di implementare il servizio psicologico nei servizi pubblici, così come sollecitato dagli interventi della Senatrice Boldrini e dalla Presidente degli Psicologi Molise, Alessandra Ruberto. Esigenza che si pone in linea con la mia proposta – prosegue il consigliere regionale Pd – , depositata a febbraio, dell’istituzione del servizio di psicologia di base.

Le Agorà continuano a dimostrarsi uno spazio vivo in cui la politica ritrova il suo mandato sociale, in cui dal basso e dal confronto fra professionisti e cittadini si costruiscono pezzi di tragitto per lo sviluppo del territorio.