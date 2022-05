La data molisana del tour italiano di Elisa non ci sarà. Era prevista una tappa in Molise del ‘Back to the future live tour’ il prossimo 21 luglio ma la stessa è sfumata. L’artista triestina ha cancellato il concerto nella nostra regione mentre sono confermati quelli di Vasto del 20 luglio (pubblicizzate anche nel capoluogo di regione che è tappezzato di manifesti) e quelli pugliesi di Lecce e Molfetta del 23 e 24 luglio.

Sì era parlato dello stadio ‘Le Piane’ di Isernia come probabile location ma anche il capoluogo ha tentato il ‘colpaccio’ – magari proprio per la festività del Corpus Domini – per il concerto della raffinata cantante che con questo tour ha voluto lanciare un progetto ecosostenibile. La trattativa non è riuscita in nessun caso: i tempi si sono allungati troppo e l’organizzazione del tour ha scelto di annullare la data.

Erano previste per questo tour tappe in tutte e 20 le regioni italiane per un totale di 30 concerti: il primo alla fine di maggio all’Arena di Verona per terminare il 24 settembre all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Ma, con grande delusione dei fan molisani in attesa di accaparrarsi il biglietto, la data in Molise è saltata. E sui portali di vendita online dei biglietti la data del 21 luglio non figura più.