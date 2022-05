Sono fermi da diverse settimane i lavori di realizzazione della rotonda che dovrà sostituire il semaforo di Petacciato Marina sulla statale 16. Dopo l’avvio del cantiere ad opera della ditta A.Stra di Termoli, avvenuto a metà marzo, e la successiva realizzazione del muretto di contenimento sotto al muraglione della stazione ferroviaria di Petacciato-Montenero, prima di Pasqua i lavori si sono improvvisamente interrotti e non sono ancora ripresi, arrivando a quasi un mese di stop.

Dietro questa interruzione ci sarebbe un caso tipicamente all’italiana, vale a dire la mancanza della Valutazione di impatto ambientale che si è resa necessaria perché una parte della statale 16 interessa l’area ricadente in zona Sic per la presenza della nota pineta di Petacciato. Questo nonostante il fatto che appunto la Statale 16 esista ormai da quasi un secolo.

L’Anas, ente competente per i lavori, ha quindi pubblicato nelle scorse settimane la Via per possibili osservazioni e salvo sorprese i lavori dovrebbero riprendere nelle prossime settimane.

Si tratta di un ritardo inatteso e che rischia di danneggiare almeno la prima parte dell’estate in questa zona costiera, dato che il semaforo di Petacciato Marina crea lunghi ingorghi soprattutto nelle giornate di punta, come è già accaduto il 25 aprile e il 1 maggio scorsi, specie nel tardo pomeriggio e in serata, quando tantissimi automobilisti riprendono la strada di casa in direzione Sud dopo qualche giorno o qualche ora di relax in Abruzzo o in Alto Molise.

Il semaforo di Petacciato Marina verrà sostituito con una rotatoria che verosimilmente renderà più fluida la circolazione mentre restano timori per gli attraversamenti pedonali che saranno a raso e quindi senza sottopassaggio né sovrappasso pedonale ma soprattutto senza più la regolamentazione gestita finora del semaforo.