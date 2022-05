Rotello rinnova la devozione alla Madonna del mese di maggio

Una giornata speciale per tutta la comunità di Rotello che ha rinnovato l’affidamento alla Madonna del mese di maggio. L’ultima domenica del mese dedicato alla Vergine Maria in tanti hanno condiviso un momento di fede, preghiera e devozione.

Nel pomeriggio il parroco, don Marco Colonna, ha celebrato la santa messa alla presenza di numerosi fedeli. È seguita la processione lungo le vie del paese con la statua della Madonna portata in spalla con impegno e tanto amore dalle donne rotellesi.

Canti e preghiere con la recita del santo rosario in un contesto di forte commozione e di coinvolgimento popolare. Una ricorrenza molto sentita per lasciarsi accompagnare con fiducia dalla Madonna in ogni momento della vita come una mamma amorevole che si prende cura di tutti i suoi figli.