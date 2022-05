Ammonta a diverse decine di migliaia di euro il bottino del colpo messo a segno nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio nella farmacia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. I ladri, dopo aver rotto una finestra murata ed essersi introdotti nei locali, hanno prelevato dai frigoriferi vaccini e cento confezioni di farmaci biologici, in base all’esito dell’inventario effettuato questa mattina dal personale sanitario del principale presidio ospedaliero regionale. Anche se non è stato quantificato con esattezza, secondo le prime stime il bottino dei malviventi si aggirerebbe attorno ai 60-70mila euro. Quelli rubati dalla farmacia del Cardarelli – i cosiddetti farmaci biologici – sono infatti medicinali che hanno un grande valore sul mercato che rappresentano le cure più innovative per tanti pazienti. E purtroppo sono medicinali che fanno gola ai malviventi che possono ‘piazzarli’ sul mercato parallelo dei farmaci rubati.

Questa mattina in contrada Tappino si sono recati per svolgere i rilievi ed acquisire i primi elementi utili alle indagini gli agenti della Squadra Mobile. I poliziotti sono subito intervenuti la notte del furto, allertati dai vigilantes dell’ospedale che si sono accorti del furto grazie al sistema di allarme che è scattato mentre i malviventi saccheggiavano la farmacia.

La notte tra il 30 aprile e il 1 maggio – stando a quanto si apprende da fonti sanitarie qualificate – i ladri si sono introdotti nella farmacia da una finestra murata laterale, poco distante dall’ingresso della stessa, che si trova a poche decine di metri dall’obitorio e da uno degli ingressi della Rianimazione Covid del Cardarelli, alla fine dell’area parcheggio e dei magazzini in cui ogni giorno vengono scaricati farmaci e altri materiali sanitari. Poco oltre si trova l’ex hospice che dovrebbe ospitare l’hub dedicato ai pazienti covid.

L’ultimo furto al Cardarelli risale al 2015. E il colpo messo a segno la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio ha scosso il personale che da tempo denuncia la scarsa sicurezza dell’ospedale di Campobasso. Al danno economico si è aggiunta un’altra beffa: la carenza del personale. Questa mattina per l’inventario dei farmaci, in base al quale si sarebbe riuscito ad accertare l’esatto ammontare dei medicinali rubati, erano presenti solo due persone.