Presentato dal comune di Larino il progetto di Rigenerazione Urbana per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. Il progetto è stato realizzato insieme ad altri 10 comuni dell’area frentana.

Il comune di Larino in qualità di ente capofila ha presentato una scheda progetto di quasi 2 milioni di euro prevedendo la ristrutturazione del Cinema Teatro Risorgimento e il recupero di Palazzo Pietrantonio da destinare ad attività culturali.

Non hanno votato a favore, astenendosi, i consiglieri Di Maria, Mezzapelle e Vizzarri per il gruppo consiliare de “Il Germoglio” insieme all’unico componente del gruppo PD, Alice Vitiello. Questa proposta si integra con gli altri due progetti di riqualificazione e di valorizzazione del centro storico presentati dall’amministrazione Puchetti e già finanziati: il progetto di pavimentazione delle piazze del centro storico, finanziato per quasi 4 milioni di euro con fondi CIS e il progetto di miglioramento di accesso al centro storico, finanziato per circa un milione e mezzo di euro con fondi aree interne, che prevede il riattamento di alcuni varchi al centro storico dalla circonvallazione (vico Portella, via dei Giardini, varco sotto Torre Palma) e la previsione di un parcheggio con oltre 250 posti auto in un’area sotto il vecchio carcere.