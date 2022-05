Ristrutturare casa: quali materiali scegliere?

Per ristrutturare la propria casa, la scelta dei materiali assume un ruolo determinante. Nel momento in cui si è nella fase di ristrutturazione di un’abitazione, ogni decisione è essenziale per ottenere i migliori risultati. In determinati casi, è possibile anche puntare su soluzioni ecosostenibili e rispettose per l’ambiente circostante.

Quali materiali utilizzare per dare un nuovo volto al proprio appartamento? Ogni dettaglio può fare la differenza e contribuire a una scelta mirata e consapevole. Non resta altro da fare che confrontare le varie opportunità e trovare le migliori per ciascun contesto.

I fattori da monitorare al momento della scelta

La decisione relativa ai materiali per ristrutturare casa non può essere improvvisata. Non bastano le caratteristiche fisiche, ma oggi una notevole importanza viene rivestita dalla modernità e dal rispetto dell’ambiente circostante, senza lasciare in secondo piano l’impatto estetico. Ciò che conta è saper creare un’area che si adatti perfettamente alle esigenze specifiche di ogni potenziale cliente.

I materiali più utilizzati per ristrutturare casa

È ovvio che alcuni materiali siano più gettonati rispetto ad altri grazie a caratteristiche specifiche considerate più adatte a ogni occasione. Dal legno per rimettere a nuovo i mobili all’acciaio per fondamenta solide, dalla ceramica per uno stile intrigante al vetro per porte e finestre sempre più adeguate, senza dimenticare materiali compositi, laterizi, pietre e biomateriali di ogni genere, le opzioni sono molteplici.

A ogni modo, bisogna partire da un progetto consolidato per una ristrutturazione curata al meglio. In un contesto simile, anche il microcemento Firenze può rivestire un ruolo importante, dato che offre sicurezza, robustezza e impermeabilità ai massimi livelli. La capacità isolante è fondamentale per raggiungere prestazioni all’avanguardia, optando per eventuali pannelli in schiuma o in fiocchi per proteggere al meglio l’abitazione.

Dando un’occhiata approfondita agli infissi, ci si può affidare a legno, alluminio o al moderno PVC, magari mescolando tali materiali al meglio. Si inizia dalla ricerca delle migliori performance e si prosegue con la valutazione dell’aspetto esteriore. Lo stesso vale per quanto concerne le finiture per pareti, pavimenti e rivestimenti.

Le performance e la sostenibilità

Al giorno d’oggi, un materiale che non fornisce le prestazioni desiderate viene considerato inadeguato a una determinata situazione. Ogni tipologia offre punti di forza, dalla resistenza a usura e cambiamenti climatici a quella meccanica, dal tipo di manutenzione alla manodopera. Importante è la composizione originaria di ciascun materiale, tenendo d’occhio eventuali etichette e certificati in grado di sintetizzarlo a dovere.

Infine, un ruolo di primo piano va attribuito alla sostenibilità. Un materiale che rispetta l’ambiente deve essere di provenienza locale, con l’abbattimento di costi ed emissioni dovuti ai trasporti. Quindi, deve risultare riciclabile e va smaltito senza particolari patemi. A tal proposito, è possibile scegliere fibra di legno, sughero, canapa o cellulosa, senza tralasciare il bambù, il cotto e i pavimenti digitali per le finiture interne.