Torna il grande caldo e tornano anche i problemi di acqua in basso Molise. Nelle scorse ore infatti l’azienda speciale Molise Acque ha inviato una comunicazione ai comuni di Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi, Larino e Guardialfiera avvertendo che nella giornata di domani ci sarà una riduzione del flusso idrico.

“A causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell’Acquedotto molisano Centrale nel tratto Nodo 68B-Nodo 43, si comunica che si provvederà alla riduzione del flusso idrico di circa il 20% delle ore 7 del giorno 25 maggio 2022”. Questa è la comunicazione dell’azienda speciale a firma della dirigente, l’ingegner Carlo Tatti.

Molise Acque inoltre invita i comuni ad “assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella mattinata del giorno 26 maggio 2022”.

Non è scontato che possono esserci problemi di approvvigionamento idrico perché con un preavviso di un giorno i comuni cercheranno probabilmente di fare scorta e quindi di non dover chiudere i rubinetti nella giornata di domani 25 maggio.

In questo senso ad esempio il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha avvertito la popolazione: “Se stiamo attenti nell’utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico, considerato il buon livello di partenza del serbatoio, non dovrebbero momento essere necessarie chiusure notturne”.

Purtroppo però il disagio arriva proprio una giornata che si pronuncia particolarmente calda, più o meno come quella di oggi, a causa del vento del garbino che interessa soprattutto il Basso Molise. Inoltre non si può fare a meno di notare che nonostante l’acquedotto molisano centrale sia stato costruito da pochi anni ci sono già dei guasti che potrebbero creare disagi alla popolazione.