Rievocazione storica del Motogiro d’Italia, tappa a Termoli

Parte da Pescara il prossimo 23 maggio la trentunesima edizione della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, organizzato dal Moto Club Terni Libero Liberati- Paolo Pileri e realizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale. E farà tappa anche a Termoli. Il 23 maggio, alle ore 11, in piazza Sant’Antonio.

I partecipanti e l’intero staff organizzativo si ritroveranno domenica 22 maggio a Montesilvano Marina dove si svolgeranno le operazioni preliminari e le verifiche tecniche, poi lunedì 23 tutta la carovana, formata da un centinaio di moto e da una cinquantina di auto storiche e super car, muoverà in direzione Pescara dove alle ore 9 avverrà la partenza ufficiale da Piazza della Rinascita.

L’evento, considerato una delle maggiori gran fondo internazionali riservato alle moto d’epoca e da quattro anni anche alle auto, torna a svolgersi in questo periodo dopo che per due anni si è tenuto in autunno a causa delle restrizioni del Covid. Purtroppo, terminate queste sono intervenuti gli eventi bellici in Ucraina che hanno ristretto la partecipazione di molti stranieri. La Rievocazione Storica, infatti, si era ormai caratterizzata, da anni, per l’elevato numero di iscritti provenienti da Stati Uniti, Germania, Olanda, Gran Bretagna e America Latina che nella circostanza, in molti, non se la sono sentita di prendere parte alla manifestazione, rinunciando proprio in prossimità della partenza.