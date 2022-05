Riccia, consiglio comunale approva il bilancio: “Le tasse non aumenteranno”

Non saranno aumentate le tasse e al contempo saranno garantiti i servizi ai cittadini: lo assicura l’assessore al bilancio Luca Coromano dopo l’approvazione dell’assise civica di Riccia di tre importanti provvedimenti. A maggioranza sono stati approvati il bilancio consuntivo relativo allo scorso anno, il bilancio di previsione per il prossimo triennio ed il Documento unico di programmazione 2022-2024.

L’attività dell’amministrazione, con riferimento al bilancio consuntivo 2021, si è sviluppata purtroppo in un contesto di emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid. L’Ente ha dovuto far fronte, nel corso del 2021, a nuove necessità soprattutto nel settore sociale e ad un inevitabile rallentamento delle entrate ordinarie, compensato in parte da trasferimenti dello Stato. Lo scostamento tra previsioni iniziali e definitive è stato comunque minimo.

“Siamo riusciti a quadrare il bilancio senza aumentare la tassazione sui cittadini – ha spiegato l’assessore Coromano – confermando tutti i progetti e i servizi realizzati nel 2021 anche per il 2022, con l’aggiunta di ulteriori interventi ed opere pubbliche”. Per far fronte alle maggiori spese e per mantenere gli equilibri di bilancio, senza aumento delle entrate, si è puntato pertanto ad una razionalizzazione delle spese e ad un maggiore controllo fiscale. A tal riguardo è doveroso precisare che nell’ultimo biennio si sono recuperati, con gli accertamenti 2012-2017 (IMU – TASI) 418.388 euro, attestandosi su una percentuale di riscossione coattiva pari al 64% rispetto agli accertamenti emessi. Si ringraziano i cittadini che hanno regolarizzato la propria posizione debitoria e gli uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto.

Viene confermata inoltre, nell’impostazione del bilancio, l’importanza fondamentale del ruolo della cultura, dello sport e del tempo libero, con un’impostazione particolarmente rivolta alle esigenze ed alle prerogative della popolazione giovanile. “Il nostro bilancio – ha affermato in conclusione Coromano – si reggerà su tre pilastri fondamentali: non aumentare le tasse, aiutare le fasce più colpite dalla crisi e realizzare investimenti per la ripartenza economia e sociale”.