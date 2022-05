Il report di analisi economico territoriale realizzato da Isnart per la Camera di Commercio del Molise e illustrato dalla Camera di Commercio del Molise nell’ambito del progetto Fondo di Perequazione 2019-2022, durante un incontro di approfondimento a sostegno del turismo, mette in evidenza le caratteristiche, le peculiarità e i limiti del settore turistico molisano. Lo studio lascia emergere i punti di forza dell’offerta locale, che può essere trasversale e variegata e spaziare dalla montagna al lago al mare, dalla cultura allo sport e alle escursioni, ma anche le pecche alle qauli porre rimedio, come la scarsa segnaletica, lo stato di abbandono di aree verdi e monumenti, e, per una parte di visitatori interpellati dall’osservatorio per la elaborazione delle risposte, anche le condizioni igienico-sanitarie non ottimali delle stabilimenti balneari e la cattiva gestione della rete fognaria in alcuni borghi e principalmente a Termoli dove c’è l’annoso problema del depuratore. Qui una sintesi degli aspetti emersi dal report dall’osservatorio.

FLUSSI TURISTICI – In Molise si concentrano maggiormente a luglio e agosto, nei mesi più caldi. Questo è confermato anche dall’andamento delle notti prenotate nelle strutture commercializzate su Airbnb, le cui prenotazioni si concentrano tra maggio e ottobre. Il turismo degli stessi molisani si manifesta anche nella mezza stagione. Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, il Molise nel periodo luglio-settembre 2021 ha beneficiato soprattutto di flussi provenienti da altre regioni italiane; in diminuzione i turisti internazionali (59,9%), stabili i turisti residenti nella stessa regione (74,9%).

MOTIVAZIONI – Tra le prime motivazioni per cui i turisti scelgono il Molise c’è la vicinanza geografica (25,3%), seguita dalla balneazione e dal turismo di ritorno (18,2%), dall’interesse per la natura (16,9%), buon cibo (11,6%) e possibilità di praticare sport (18,9%).

COSA FARE IN VACANZA – Tra le attività principalmente praticate nel corso della vacanza, si registrano al primo posto le escursioni e le gite (84,4%), seguite dal mare (23,9%), sport (18,2%) e l’enogastronomia (11,6%). La parte strettamente connessa alla cultura (musei, centri storici, spettacoli e siti archeologici) resta fanalino di coda nell’interesse e nell’immaginario del visitatore, “probabilmente – commenta la Camera di Commercio del Molise – per assenza di offerta di attività in tal senso, a sua volta derivante verosimilmente da problemi burocratici legati alle aperture o di accessibilità, come evidenziato anche dalla sentiment analysis effettuata attraverso le recensioni dei turisti sul portale Tripadvisor, grazie alle funzionalità della nuova piattaforma SIMOO ++”.

SERVIZI – Secondo l’esperienza dei turisti, prosegue il report Isnart, per tutte le destinazioni del Molise sono emerse numerose recensioni positive sugli aspetti regionali legati alla dimensione enogastronomica, alla dimensione naturalistica ed alle sfide/esperienze possibili. Per quanto riguarda qualità percepita dei servizi offerti, le recensioni mostrano apprezzamento per la cordialità, diponibilità, professionalità e serietà del personale, unitamente al gradimento per i prodotti tipici. “Al contrario – aggiunge Unioncamere Molise – la percezione della qualità dei servizi, risulta negativa per l’aspetto informativo, inteso come scarsa segnaletica e per stato di abbandono di aree verdi e monumenti. Si lamentano, inoltre, scarse condizioni igienicosanitarie negli stabilimenti balneari e cattiva gestione della rete fognaria in alcuni borghi”.

IMPRESA TURISMO – A dicembre 2021 il Molise registrava oltre 3mila imprese legate alla filiera turistica, che complessivamente occupa circa 10mila addetti, di cui il 71% nella ristorazione. La pandemia ha avuto effetti evidenti: tra il 2020 e il 2021 si è registrato un tasso di turnover negativo, dovuto in larga prevalenza alla minore natalità di imprese nel biennio. Nel 2021 però le presenze hanno superato il dato del 2019 con una ripresa più che doppia (49,4%) rispetto alla media Italia. Emerge sempre dal report di analisi economico territoriale realizzato da Isnart per la Camera di Commercio del Molise, che evidenzia che nel 2020 in Molise si sono registrate flessioni del 34% negli arrivi e del 24,5% nelle presenze complessive, e che nel 2021 le presenze superano il dato del 2019.

CONTRADDIZIONI – Dall’indagine svolta presso le imprese emerge come le strutture molisane nei mesi di luglio e agosto 2021 hanno venduto più della media nazionale, occupando oltre l’88% delle camere disponibili. Eppure oltre la metà degli imprenditori ricettivi stima di registrare perdite a consuntivo del 2021, in misura leggermente superiore rispetto alla media dell’Italia (54%). Nel complesso la variazione rispetto al 2020 evidenzia una perdita di ricavi intorno al 3,2% (un terzo rispetto alla media nazionale) ma un terzo delle imprese ritiene comunque di avere un pareggio per il 2021, dato più elevato rispetto alla media nazionale (26,7%).

RECENSIONI – Attraverso un’ulteriore analisi delle recensioni resa possibile dalla piattaforma SIMOO ++, emerge che il Molise è individuato dai turisti come una destinazione dove praticare turismo culturale (con 2.140 recensioni totali) e turismo enogastronomico (con 926 recensioni totali). Il turismo balneare non spicca rispetto agli altri due citati, avendo 294 recensioni totali, nonostante la presenza della costa.

“Se da un lato ciò introduce degli importanti spunti di riflessione –a sintesi dell’ente camerale Molise – dall’altro evidenzia le potenzialità dell’offerta turistica molisana, che può essere trasversale e variegata. Nel 2022 i dati prevedono che si concretizzerà la ripresa preannunciata nell’anno precedente, con una destagionalizzazione sempre più marcata.

PREVISIONI 2022 – Dall’inizio del 2022 risulta un aumento della ricerca on line, con picchi di interesse più che quadruplicati, in particolare nel fine settimana, rispetto all’anno precedente. Questa crescita di interesse, in particolare da parte del mercato italiano, fa ben sperare per un successivo aumento delle prenotazioni per vacanza nella prossima stagione, anche last minute.

FINALITA’ DEL PROGETTO – Il sistema camerale italiano, con la collaborazione della società in house Isnart, intende con questo progetto supportare gli operatori del turismo nella gestione della crisi e nella pianificazione della ripartenza, in considerazione delle gravi difficoltà economiche e sociali che hanno investito il settore.

Nel fornire analisi anche predittive dei territori e dell’economia del turismo, tale progetto mira anche a qualificare l’offerta turistica attraverso competenze digitali e sostenibilità, sviluppando e differenziando i prodotti offerti sul mercato, promuovendo le destinazioni turistiche e potenziando i canali di vendita attraverso strumenti digitali e promozione.