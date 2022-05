La Prefettura di Campobasso ha avviato l’iter che potenzialmente potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio comunale di Termoli. Si tratta di un’ipotesi piuttosto remota ma prevista dal Testo unico degli enti locali a causa del fatto che il Comune di Termoli non ha approvato in consiglio comunale il rendiconto di gestione entro la data prevista dalla legge, vale a dire il 30 aprile.

Per questo i consiglieri comunali hanno ricevuto in questi giorni il Decreto del Prefetto di Campobasso che ha assegnato il termine per l’approvazione del rendiconto, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale. A renderlo noto sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle che fanno sapere di aver presentato delle interpellanze da discutere proprio nella prossima seduta di consiglio. Va precisato che la mancata approvazione del rendiconto di bilancio entro il 30 aprile non è così rara ed è già avvenuta più volte anche a Termoli durante l’Amministrazione guidata da Angelo Sbrocca.

In attesa della convocazione i quattro consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle criticano l’Amministrazione Roberti su diversi punti e in particolare riguardo ai criteri scelti dalla giunta comunale per l’assegnazione della concessione demaniale dell’ex locale Fuori Rotta, sopra il Lido Panfilo, l’assenza nelle tabelle di assegnazione delle risorse previste dal Pnrr per favorire le attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili come famiglie, bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora e infine la mancata l’assegnazione della bandiera blu.

Secondo i grillini si tratta di argomenti che “la dicono lunga sul modus operandi di questa Amministrazione che ormai non può più “nascondersi” dietro l’emergenza epidemiologica per trovare giustificazioni al proprio operato. Per avere delle risposte abbiamo depositato nei giorni scorsi delle interpellanze urgenti che dovranno essere discusse nel prossimo Consiglio Comunale sempre che non venga sciolto prima”.