Un uomo armato di pistola ha rapinato questa mattina una gioielleria in pieno centro a Vasto. Il colpo è avvenuto attorno alle 10 in via Garibaldi, all’interno della gioielleria ‘Marinucci’ che si trova a pochi passi dal municipio vastese.

Stando a quanto emerso finora, un uomo col volto coperto e con pistola in pugno ha fatto irruzione mentre un giovane stava acquistando dei preziosi e ha minacciato il titolare del negozio e la sua anziana madre che erano lì in quel momento e ha arraffato collane e orecchini dai cassetti per un bottino che si aggira fra i 5mila e i 6mila euro.

Tuttavia il titolare e la madre hanno reagito alla rapina scatenando una colluttazione nella quale entrambi sono stati colpiti dal malvivente col calcio della pistola riportando delle ferite. L’80enne è stata in seguito soccorsa e trasportata all’ospedale San Pio di Vasto.

Sembra che nei pressi della gioielleria ci fosse un’altra persona, probabilmente un complice del rapinatore. I due sarebbero fuggiti in sella a una moto Gilera di grossa cilindrata.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno avviato le indagini nella speranza di risalire in breve tempo agli autori della rapina. Il sindaco Francesco Menna ha espresso solidarietà ai titolari della gioielleria e ha invitato chiunque abbia visto qualcosa a collaborare con le forze dell’ordine.