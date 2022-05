“L’inclusione in questa scuola non è uno slogan, è reale”. A confermare ancora una volta quella che per l’Ipseoa “Federico di Svevia” di Termoli è davvero una missione (quella dell’integrazione di tutti e per tutti) nella missione (quella della formazione) sarà il concorso – un inedito nazionale – di Pasticceria per Ragazzi Speciali che sarà di scena il 25 e il 26 maggio.

Un evento davvero unico che porterà nei prossimi giorni a Termoli e all’Istituto Alberghiero circa 250 persone da tutt’Italia tra alunni, docenti, dirigenti scolastici e famiglie. La scuola è in fibrillazione per l’occasione a cui si sta preparando al meglio. L’emozione è palpabile sia da parte dei docenti e della dirigente scolastica che da parte degli allievi che nelle cucine della scuola si apprestano a preparare il dolce che potrebbe valere loro la vittoria. Perchè qui lo sanno bene: “Tutti ce la possono fare, tutti possono diventare campioni”.

24 team provenienti da scuole alberghiere di quasi tutte le regioni italiane. “Anche loro sono entusiaste, stiamo percependo la straordinarietà in cui l’Italia tutta vede questo concorso”, così un emozionato professore-pasticciere Maurizio Santilli.

Un appuntamento che non sarà che il primo di una lunga serie. “Vogliamo che questi appuntamenti diventino strutturali. Girando il mondo mi sono accorta di come l’Italia sia il Paese al primo posto nell’accoglienza e nell’inclusione e il nostro istituto gioca una parte fondamentale a riguardo”, le parole della preside Maria Chimisso che ha salutato questo concorso come l’apripista rispetto a tanti altri nell’anno in cui si celebra il 35° anniversario dalla fondazione della scuola Alberghiera di Termoli. “Questo sarà però probabilmente il più affascinante e quello di cui siamo maggiormente orgogliosi”.

È dedicata ai ragazzi diversamente abili questa prima edizione di questo campionato – sostenuto dal Ministero dell’Istruzione – che non ha precedenti sul territorio nazionale. “Nel 2017 abbiamo organizzato il 1° concorso nazionale di pasticceria degli Alberghieri d’Italia, quest’anno diamo il via a questo campionato che è importantissimo per la formazione di questi alunni, che ne sono felicissimi. Ma per noi l’attenzione verso di loro non è che la normalità di tutti i giorni”.

L’idea di includere tutti e non lasciare nessuno indietro è ormai nel Dna di questa scuola la cui visione implica anche mettere in comunicazione i ragazzi speciali (e le loro famiglie) col territorio tutto. Va in questa direzione anche questo speciale campionato, in cui gli alunni (50 circa dell’Ipseoa termolese vi prenderanno parte) si sfideranno a colpi di sac a poche e sbattitori.

Il concorso – con tanto di giuria di alto profilo – prevede la preparazione, da parte delle squadre-scuole partecipanti, di 6 dessert e la preparazione dei dolci di alta pasticceria dovrà rappresentare la tradizione regionale o la città di provenienza. “Sarà anche una straordinaria occasione di marketing territoriale perchè centinaia di persone arriveranno a Termoli dal resto d’Italia e vi soggiorneranno per tre giorni, potendone apprezzare bellezze e peculiarità”.

Un lavoro corale, come lo ha definito la dirigente Chimisso che ha ringraziato non solo i docenti ma anche la dirigente amministrativa Maria Rosaria Russo, impegnativo ma nondimeno entusiasmante. Parole emblematiche sono state anche quelle della professoressa Cinzia Grafone, referente per l’inclusione. “Loro (i ragazzi speciali, ndr) sono protagonisti sempre nella nostra scuola ma ora lo saranno anche per l’esterno, in quella che sarà per loro una vetrina importantissima che permetterà a tutti di scoprire le loro abilità e i loro talenti”.

Il 25 maggio rappresentanti istituzionali del Comune, della Regione, dell’Ufficio Scolastico e delle Forze dell’Ordine saranno presenti per l’inaugurazione di questa eccezionale manifestazione, che sarà ‘benedetta’ dal Vescovo. Giovedì 26 maggio entrerà nel vivo il concorso. “Non stiamo più nella pelle e così è per tutti i nostri alunni”.