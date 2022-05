Raccolta differenziata, fase finale: “Entro l’estate Vazzieri, a seguire il centro”

Entro la fine dell’estate il quartiere Vazzieri sarà coperto dalla raccolta differenziata. E nei primi mesi del 2023 toccherà al centro murattiano della città. Cerchio quasi completato a Campobasso in un processo intrapreso nel 2016 dall’amministrazione Battista e proseguito da quella Gravina. Nello specifico, seguita direttamente dall’assessore all’ambiente Simone Cretella: “Finalmente siamo alla chiusura del cerchio, la raccolta differenziata sarà estesa entro fine anno a tutta la città”.

In mattinata, in via Carducci e nel cuore di uno dei quartieri più popolosi del capoluogo, è stato dato il via ufficiale alla distribuzione dei kit per la differenziata. Mastelli e cestini, uno per ogni tipologia di rifiuto: organico, secco, plastica/metalli, vetro e carta. Non dunque cestini grandi per ogni condominio ma singoli mastelli.

“Nei prossimi mesi, con ritmo incalzante – spiega Cretella – si copriranno prima le zone del quartiere Vazzieri bassa, poi a seguire la parte sud-ovest della città e per finire la cinta che circonda la zona murattiana”. A proposito della zona murattiana, “sarà oggetto di un’altra operazione che stiamo sperimentando nel quartiere di San Francesco, ovvero con gli ecostop. Entro l’autunno tutta la città sarà servita dalla differenziata con riserva solo sul centro murattiano dove avverrà la sostituzione dei cassonetti e tutto sarà pronto entro i primi mesi del 2023”.

A Vazzieri si sta procedendo per step. La distribuzione dei kit è partita il 2 maggio e andrà avanti fino al 13 giugno per quanto riguarda la zona sud: “La differenziata in questo quartiere – sottolinea l’amministratore della Sea, Stefania Tomaro – è frutto di una programmazione che è iniziata già nel 2016 e ripresa del 2020 con una progettazione esecutiva durante il 2021”. A seguire, la parte sud-ovest di Vazzieri e infine l’area di prossimità murattiana. Si prevedono 40 giorni per ciascuna zona entro l’estate.

Ma come va la raccolta differenziata a Campobasso? “Con l’incremento del porta a porta è aumentata chiaramente la percentuale – continua Tomaro –. Partivamo dal dato bassissimo del 2016 che era del 16%, siamo arrivati al 34% nel 2020 e abbiamo incrementato già di circa 5 punti percentuali. È chiaro che si darà ora nuovo impulso”. E sono in atto iniziative destinate ai più giovani con un progetto di comunicazione nelle scuole. Oltre alle interlocuzioni dirette nella fase di distribuzione.